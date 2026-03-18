Crnogorska policija je prethodnih dana sprovela više pojačanih akcija širom zemlje, sa fokusom na organizovane kriminalne grupe, operativno interesantna lica, oružje, narkotike i bezbednost u saobraćaju. U jednoj noći racije su sprovedene u 33 ugostiteljska objekta, kontrolisano je više od 1.500 osoba, a oduzeti su droga, noževi, sekira, metalna šipka, sprejevi, novac i vozila.

Istovremeno, pažnju regiona privukla je i akcija u Podgorici, gde je uhapšen Marko Radulović zbog sumnje na zelenaštvo, a tokom pretresa pronađeno je čak 175 luksuznih satova vrednih preko 100.000 evra, kao i komunikaciona oprema, laptop i automobil.

Ivan Pekić, doktor nauka iz oblasti bezbednosti javio se iz Crne Gore za emisiju "Redakcija" sa najnovijim informacijama. Istakao je da je nakon niza tekstova crogorske novinarke uprava policije formirala dva posebna tima koja će ispitati slučajeve zelenašenja u Crnoj Gori:

- Tekstovi su otkrili da u samoj upravi policije Crne Gore postoje određeni policijski službenici koji se bave zelenašenjem. Pored njih tu su i mnogi drugi članovi kriminalnih struktura u Crnoj Gori i to je zaista jedan problem u kojem je uprava policije formirajući ova dva tima već dala određene rezultate i ciljno delovala prema licima koja se bave zelenašenjem - ispričao je Pekić.

Policija je kod 20-godišnjaka pronašla sekiru, dva noža, metalnu šipku i sprej sa nadražujućim dejstvom, dok su kod drugih lica oduzimani noževi, narkotici i vozila.

- To su individualni slučajevi koje uprava policije sa svojim ciljanim akcijama uvek intenzivno kontroliše, posebno vikendom. Mlade ljude od 18 do 25 godina, obično vrbuju organizovane kriminalne grupe. U Crnoj Gori postoji 11 aktivnih kriminalnih grupa.

Pranje novca u Crnoj Gori

Takođe, uhapšen je i Marko Radulović u Podgorici, kojeg je policija označila kao visokorangiranog člana organizovane kriminalne grupe, uz sumnju da je od 25. avgusta do 26. januara silom, pretnjama i nasiljem sticao imovinsku korist na štetu više osoba.

U pretresu je pronađeno 175 luksuznih satova, vrednih više od 100.000 evra, sredstva komunikacije i automobil. Pekić kaže da je potrebno izmeniti zakon o sticanju imovine putem kriminala:

- Taj zakon je slabo uređen. Taj novac se najbolje pere kroz ulaganje u legalne biznise. Mafija poznaje te načine pranja novca. Obično ilegalno stečen novac koriste za otvaranje kafića, ugostiteljskih objekata, hotela luksuznih i tako dalje. Evropol je označio Budvu kao destinaciju gde se najviše pere novac od strane organizovanih kriminalnih grupi.

