Nakon mesec dana potrage, telo Miljana Vešovića pronađeno je kod ušća Morače. Policija je tragala za njim od 14. februara.
TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA NESTALIM MILJANOM (52): Policija tragala za njim MESEC DANA, automobil zatekli na ČUDNOM MESTU odmah po njegovom nestanku
Telo Podgoričanina Miljana Vešovića pronađeno je danas nakon jednomesečne potrage, potvrđeno je Portalu RTCG iz Regionalnog ronilačkog centra.
Kako je saopšteno, telo je pronađeno kod ušća Morače u Skadarsko jezero.
Miljan Vešović (52) iz Podgorice nestao je u subotu 14. februara uveče, a njegova porodica odmah je uputila apel svim građanima.
Automobil nestalog pronađen je tada na autobuskom stajalištu, u blizini pešačkog mosta prema Zagoriču, na putu Podgorica - Spuž.
Kurir.rs/Blic/RTCG
