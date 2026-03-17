Državljani Azerbejdžana Elčin Musajev i Džalal Musajev osuđeni su juče prvostepenom presudom u Osnovnom sudu u Podgorici na po dve godine zatvora zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje.

Presudu je izrekao sudija Borko Lončar, koji je odlučio i da se prema okrivljenima izrekne mera bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje u trajanju od pet godina, koja se računa od dana pravosnažnosti presude, pišu Vijesti.

Sud je odlučio i da se okrivljenima produži pritvor do pravosnažnosti presude, a najduže do isteka izrečene kazne.

Prema presudi, Musajevi su u oktobru prošle godine, u grupi, ispred lokala „Komanka“ u podgoričkom naselju Zabjelo, fizički napali Marka Jaćimovića, oborili ga na tlo i zadali mu više udaraca pesnicama, nogama i noževima.

Kurir.rs/Vijesti

Ne propustiteCrna GoraRUS (48) "OPERISAO" PO CRNOJ GORI, 2 PUTA MENJAO IME! Osumnjičen za krađu nakita vrednog oko 500.000 evra iz zlatare u Tivtu
Crna GoraU PODGORICI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA ILEGALNU EKSPOLATACIJU ŠLJUNKA: Radna mašina i teretno motorno vozilo privremeno oduzeti
Crna GoraGRANIČNA POLICIJA U PLJEVLJIMA UHAPSILA NIKŠIĆANINA: Sumnjiči se za krijumčarenje migranata
Crna GoraODREĐENO ZADRŽAVANJE MALOLETNIKU DO 72 SATA U PODGORICI: Sumnjiči se za nasilničko ponašanje
