Državljani Azerbejdžana Elčin Musajev i Džalal Musajev osuđeni su juče prvostepenom presudom u Osnovnom sudu u Podgorici na po dve godine zatvora zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje.

Presudu je izrekao sudija Borko Lončar, koji je odlučio i da se prema okrivljenima izrekne mera bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje u trajanju od pet godina, koja se računa od dana pravosnažnosti presude, pišu Vijesti.

Sud je odlučio i da se okrivljenima produži pritvor do pravosnažnosti presude, a najduže do isteka izrečene kazne.