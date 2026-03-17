AZERBEJDŽANCI OSUĐENI NA PO 2 GODINE ZBOG INCIDENTA U PODGORICI: Fizički napali muškarca, oborili ga na tlo i zadali mu više udaraca - SEVALI I NOŽEVI
Državljani Azerbejdžana Elčin Musajev i Džalal Musajev osuđeni su juče prvostepenom presudom u Osnovnom sudu u Podgorici na po dve godine zatvora zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje.
Presudu je izrekao sudija Borko Lončar, koji je odlučio i da se prema okrivljenima izrekne mera bezbednosti proterivanja stranca iz zemlje u trajanju od pet godina, koja se računa od dana pravosnažnosti presude, pišu Vijesti.
Sud je odlučio i da se okrivljenima produži pritvor do pravosnažnosti presude, a najduže do isteka izrečene kazne.
Prema presudi, Musajevi su u oktobru prošle godine, u grupi, ispred lokala „Komanka“ u podgoričkom naselju Zabjelo, fizički napali Marka Jaćimovića, oborili ga na tlo i zadali mu više udaraca pesnicama, nogama i noževima.
