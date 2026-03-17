Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Crna Gora će danas privremeno zatvoriti poglavlje 21 - transevropske mreže, u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, najavljeno je iz Saveta EU.

Posle zatvaranja tog poglavlja, Crnoj Gori preostaje da zatvori još 19 od 33 poglavlja da bi zaokružila proces pridruživanja Uniji.

To će biti druga međuvladina konferencija za vreme kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije. Prethodna međuvladina konferencija održana je u januaru, kada je Crna Gora zatvorila poglavlje 32 - finansijski nadzor.

Crnogorske vlasti su ranije najavile da im je cilj da do kraja godine zatvore sva pregovaračka poglavlja i time otvore prostor za završetak pristupnog procesa do 2028. godine.

Poglavlje 21 se odnosi na transevropski transport, a u slučaju Crne Gore dominantno se odnosi na železnički.

(Kurir.rs/Beta)

