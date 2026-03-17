I ONI SU OSUMNJIČENI

Marko Jaćimović i Miloš Jaćimović iz Crne Gore uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje, izvršeno iz mržnje prema licu zbog njegove nacionalne pripadnosti.

Jaćimovići se sumnjiče da su 15. marta, oko jedan sat nakon ponoći, učestvovali u tuči u naselju Stari aerodrom u blizini jedne benzinske stanice. Policija je na licu mesta zatekla trojicu povređenih mladića – dvojicu crnogorskih državljana (20 i 22 godine) i državljanina Albanije (24 godine) sa vidljivim povredama glave i ruku.

Vređanje na nacionalnoj osnovi

Oštećeni su izjavili da su im nepoznata lica uputila uvrede na nacionalnoj osnovi, a potom ih fizički napala i pobegla vozilom podgoričkih registarskih oznaka.

Foto: Kurir

Službenici Uprave policije su ubrzo identifikovali Marka i Miloša Jaćimovića kao izvršioce ovog napada.

Nakon kriminalističke obrade, a po nalogu tužioca, obojica su lišena slobode i biće privedeni na dalju nadležnost u zakonskom roku. Marko Jaćimović je odranije poznat javnosti kao akter incidenta na Zabjelu, gde su ga državljani Azerbejdžana napali pesnicama, nogama i noževima.