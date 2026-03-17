Tokom popodnevnih sati na severu Crne Gore jaka kiša prešla je u susnežicu i u sneg. A intenzivnije padavine zabeležene su na Bjelisici kod Kolašina, gde je formiran novi snežni pokrivač. Ta vest obradovala je skijaše, koji žele što duže da uživaju u zimskim sportovima.

- Skijalište Kolašin 1450 radi do kraja marta. Staze su u odličnoj formi - poručili su iz skijališta Kolašin 1450.

Za razliku od ovog, na skijalištu Kolašin 1600 je nakon ukupno 64 skijaška dana završena zimska turistička sezona koja je bila jako dobra.

Prodato je više od 24.000 ski-pasova i oko 4.500 karata za panoramsku vožnju, dok je ukupno za oko nešto više od dva meseca skijalište posetilo oko 80.000 gostiju.

Slabiji sneg tokom jutarnjih sati padao je na teritoriji Gusinja i Plava. Vozačima se savetuje oprez i korišćenje zimske opreme tokom vožnje.