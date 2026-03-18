Na društvenim mrežama i danas je objavljen video snimak na kojem se obraća navodni Miloš Medenica, koji je u bekstvu nakon što je osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora.

On se osvrnuo na informacije koje je objavila Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.

„Videh da je MANS objavio dvadesetak policijskih zabeleški o obilasku mene, sa naknadno upisivanim datumima. Sve lažu. Tri puta su me obišli dok sam bio na slobodi“, navodi se u snimku.

Tvrdi se kako je Medenicu policija prvi put obišla 22. oktobra, drugi put početkom novembra, a treći put 27. januara.

Podsetimo, on je u oktobru pušten iz pritvora, u kojem je proveo tri godine, pri čemu mu je tada izrečena mera zabrane napuštanja stana.