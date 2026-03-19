Oni ističu da je situacija sada gora nego pre desetak dana kada su im se prvi put obratili.

Prema jučerašnjim cenama sa berzi naftnih derivata i odnosa kursa dolara i eura, cena eurodizela u Crnoj gori od ponedeljka bi mogla biti veća za dodatnih 27 do 31 cent, a dve vrste benzina za po oko 15 centi.

U novom dopisu trgovci su naveli da će u slučaju da Vlada ne preduzme ništa od mera koje su predložili, početi sa ograničavanjem prodaje, kako bi smanjili svoje gubitke. To ograničavanje odnosilo bi se na to da će biti moguće sipati gorivo samo u rezervoare vozila, kao i da bi poslovnim korisnicima dostavljali uobičajene količine bez njhovog povećanja, za šta već imaju zahteve.

Konačni obračun prema Uredbi biće urađen u ponedeljak na osnovu prosečnih cijena derivata na berzama u prethodnih 14 dana. Međutim, i ovo rekordno povećanje koje će uslediti u ponedeljak neće obuhvatiti celi rast cena naftnih derivata na berzama, pa će se ponovo desiti da će biti veće nabavne cene kod uvoznika od novih maloprodajnih cena prema formuli iz uredbe.

Trgovci naftnim derivatima protekle sedmice su gubili i do osam hiljada dolara po prodatoj cisterni dizela zbog većih nabavnih cena od onih koje je država odredila prema spornoj uredbi.

I najveći trgovci juče su se usaglasili da više ne mogu da trpe gubitke, zbog čega su uz smanjenje akciza predložili i dodatne mjere.

Trgovci su juče ponovo zatražili da Vlada preduzme neke mere kako bi se cene koliko-toliko držale na nivou koji bi bio iznad nabavnih i koji bi omogućio redovno snabdijevanje.