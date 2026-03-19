Ueksploziji koja se dogodila u prostorijama crnogorskog Centra za istraživanje svemira (Montenegro Space Research), u Podgorici,povređene su dve osobe, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Iz te organizacije redakciji su zvanično potvrdili da se dogodio incident, ali navode da je povrede zadobilo jedno lice.

“Možemo potvrditi da je došlo do incidenta u radnom prostoru. Jedno lice je zadobilo povrede i trenutno je pod medicinskim nadzorom. Nadležne institucije su odmah obaveštene i postupak je u toku, te iz tog razloga u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo dodatne detalje. Molimo za razumevanje i poštovanje privatnosti povređenog lica”, rekao je redakciji Filip Jovićević, jedan od osnivača i direktor.

Teške povrede

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, u incidentu koji se dogodio u prostorijama Montenegro Space Research, jedno lice, A. R, zadobilo je povrede šake, zbog kojih je bila neophodna amputacija dva prsta.

Kod drugog lica, I. J, prema informacijama koje su saopštene redakciji, došlo je do oštećenja sluha.