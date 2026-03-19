Ueksploziji koja se dogodila u prostorijama crnogorskog Centra za istraživanje svemira  (Montenegro Space Research), u Podgorici,povređene su dve osobe, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Iz te organizacije redakciji su zvanično potvrdili da se dogodio incident, ali navode da je povrede zadobilo jedno lice.

“Možemo potvrditi da je došlo do incidenta u radnom prostoru. Jedno lice je zadobilo povrede i trenutno je pod medicinskim nadzorom. Nadležne institucije su odmah obaveštene i postupak je u toku, te iz tog razloga u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo dodatne detalje. Molimo za razumevanje i poštovanje privatnosti povređenog lica”, rekao je redakciji Filip Jovićević, jedan od osnivača i direktor.

Teške povrede

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, u incidentu koji se dogodio u prostorijama Montenegro Space Research, jedno lice, A. R, zadobilo je povrede šake, zbog kojih je bila neophodna amputacija dva prsta.

Kod drugog lica, I. J, prema informacijama koje su saopštene redakciji, došlo je do oštećenja sluha.

A. R. i I. J. u Montenegro Space Research obavljale su pripravnički staž, kroz program stručnog osposobljavanja.

(Kurir.rs/vijesti.me)

Ne propustiteCrna GoraISTORIJSKI TRENUTAK ZA CRNU GORU: Pogledajte šta su lansirali u svemir PO PRVI PUT! (VIDEO)
crnogorski satelit Luča
Crna Gora"CENE GORIVA LETE U NEBO AKO VLADA NE REAGUJE" Dramatična situacija u Crnoj Gori, naftaši uputili zahtev: Spremaju dve DRASTIČNE MERE
cene goriva
Crna GoraSTRAŠNA STATISTIKA U CRNOJ GORI: U 2025. godini 1.877 slučajeva nasilja u porodici, broj prekršaja porastao osam puta
17714090511729517342policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraODBIJENO JEMSTVO OD PET MILIONA EVRA ZA PUŠTANJE NA SLOBODU ACA ĐUKANOVIĆA: Završeno ročište u sudu u Nikšiću
11.jpg