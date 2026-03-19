Crna Gora
TRAGEDIJA: Preminuo student koji je pao sa četvrtog sprata Studentskog doma u Kotoru
Student Pomorskog fakulteta iz Bileće (19) podlegao je povredama u Kliničkom centru Crne Gore, zadobijenim nakon pada sa četvrtog sprata Studentskog doma "Spasić-Mašera" u Kotoru, prenose crnogorski mediji.
Student je sa prozora doma pao u petak,13. marta.
Zbog ozbiljnosti povreda odmah je prevezen u Klinički centar Crne Gore, gde je nakon šest dana preminuo.
Okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće nisu poznate, nezvanično nije u pitanju samoubistvo već nesrećni slučaj.
Kurir.rs/ RINA
