Slušaj vest

Student Pomorskog fakulteta iz Bileće (19) podlegao je povredama u Kliničkom centru Crne Gore, zadobijenim nakon pada sa četvrtog sprata Studentskog doma "Spasić-Mašera" u Kotoru, prenose crnogorski mediji.

Student je sa prozora doma pao u petak,13. marta.

Zbog ozbiljnosti povreda odmah je prevezen u Klinički centar Crne Gore, gde je nakon šest dana preminuo.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće nisu poznate, nezvanično nije u pitanju samoubistvo već nesrećni slučaj.

Kurir.rs/ RINA

Ne propustitePlanetaPALA S PETOG SPRATA I PREŽIVELA! Neverovatan snimak: Čistila klima uređaj, srušila se s prozora, a onda je usledio šok - ustala i otišla (VIDEO)
PlanetaČEH PREŽIVEO PAD SA 600 METARA VISINE! Planinar se okliznuo i pao s najvišeg vrha Poljske - kad su ga pronašli, požalio se na bol U MALOM PRSTU (VIDEO)
HronikaMLADIĆ PAO S NADVOŽNJAKA: Nesreća kod Mominog Kamena, povređeni Vranjanac prevezen u nišku bolnicu
HronikaDRAMA U NOVOM SADU: Osoba pala sa visine veće od 5 metara, na licu mesta vatrogasci i Hitna pomoć (FOTO)
