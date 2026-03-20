Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ su po prijavi jedne notarke u Kotoru, u saradnji i koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom iz Kotora, rasvetlili krivično delo falsifikovanje isprave i lišili slobode osumnjičenog državljanina Turske. On je, kako se sumnja, napravio lažni kupoprodajni ugovor, kako bi omogućio jednoj firmi da dobije građevinsku dozvolu za građenje stambeno-poslovnog objekta na parceli u Tivtu.

Službenicima Odeljenja bezbednosti Tivat prijavljeno je od jedne notarke da je obaveštena od službenika Opštine Tivat da je kod njih zaprimljen kupoprodajni ugovor navodno sačinjen između Opštine Tivat i firme “M.” d.o.o. Tivat, a za koji je utvrdila da nije sačinjen u njenoj notarskoj kancelariji, iako je na istom naznačena upravo ta kancelarija.

"Preduzimajući niz mera i radnji na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti i rasvetljavanju ovoga događaja, uključujući prikupljanje obaveštenja od većeg broja lica, izuzimanja i analize velikog broja dokumentacije i spisa, te drugih aktivnosti iz nadležnosti policije, policijski službenici došli su do sumnje da se sa ovim događajem u vezu može dovesti lice C.S. (36), turski državljanin sa privremenim boravkom u Tivtu. Od njega su u službenim prostorijama Odeljenja bezbednosti Tivat prikupljena obaveštenja na zapisnik, kojom su prilikom policijski službenici došli do saznanja da je ovo lice, koje ima punomoćje za zastupanje i sklapanje ugovora u ime firme “M.” d.o.o. Tivat, 7. marta izuzeo jedan objavljeni važeći kupoprodajni ugovor sa veb sajta Opštine Tivat i uz pomoć informatičkih alatki sačinio novi ugovor unoseći neistiniti sadržaj – da je od strane firme “M.” d.o.o. Tivat kupljena katastarska parcela u toj opštini", navode u saopštenju policije.

Osumnjičeni je izvršio navedene aktivnosti kako bi omogućio pomenutoj firmi da dobije građevinsku dozvolu za građenje stambeno-poslovnog objekta na navedenoj parceli u Tivtu.

Sa događajem je detaljno upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je naložio da se C.S. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.