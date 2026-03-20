Službenici policije su u Beranama podneli krivičnu prijavu protiv S.Ć. zbog nedozvoljene trgovine akciznom robom, otkrivši gazirana bezalkoholna pića bez prateće dokumentacije tokom pojačane kontrole u okviru borbe protiv sive ekonomije.

"Tako su, na osnovu operativnih informacija, u Beranama zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo kojim je upravljao S.Ć. iz Berana. Pregledom vozila pronađena je određena količina akcizne robe – gaziranih bezalkoholnih pića, bez prateće dokumentacije", navodi se u saopštenju.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama potvrdio je da radnje S.Ć. ispunjavaju elemente krivičnog dela nedozvoljena trgovina, te je po njegovom nalogu protiv osumnjičenog podneta krivična prijava u redovnom postupku.

"Preduzimanje ciljanih kontrola u cilju suzbijanja sive ekonomije kao i ostalih oblika kriminaliteta će i dalje biti u fokusu službenika Regionalnog centra bezbednosti “Sever”, radi održavanja stabilnog bezbednosnog ambijenta za život i rad naših građana", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.

Kurir.rs/RTCG

