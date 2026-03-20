ISTORIJSKI PRESEDAN, FRIDRIH MERC STIŽE U CRNU GORU! Evo kada i zbog čega nemački kancelar dolazi u posetu zvaničnoj Podgorici
Nemački kancelar Fridrih Merc dolazi u oktobru u Crnu Goru, čime će prvi put u istoriji jedan nemački šef Vlade boraviti u zvaničnoj poseti Podgorici, piše Pobjeda.
Njegov dolazak vezan je za Samit lidera u okviru Berlinskog procesa, koji će se ove godine održati u Crnoj Gori i predstavljaće centralni politički događaj.
“Ova poseta ima snažnu političku i simboličku težinu. Nemačka je jedan od ključnih partnera Crne Gore i jedan od najglasnijih zagovornika njenog članstva u Evropskoj uniji, a stav kancelara Merca po tom pitanju je jasan. Ogromna podrška u susret zatvaranju svih poglavlja”, saopštili su izvori Pobjede iz diplomatskih krugova, koji navode da „dolazak u Podgoricu dodatno potvrđuje poverenje Berlina i podršku evropskom putu Crne Gore“.
Berlinski proces i međunarodni značaj
Crna Gora je ove godine preuzela predsedavanje Berlinskim procesom od Ujedinjenog Kraljevstva.
Reč je o važnoj regionalnoj inicijativi koja okuplja zemlje Zapadnog Balkana i ključne države Evropske unije, sa ciljem jačanja političke i ekonomske saradnje.
Na samitu u Crnoj Gori, prema saznanjima Pobjede, očekuje se dolazak lidera svih država učesnica Berlinskog procesa: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Kosova, kao i Austrije, Francuske, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Italije, Poljske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Zbog toga će skup biti održan na najvišem političkom nivou i predstavljaće vrhunac aktivnosti tokom crnogorskog predsedavanja.
Širi kontekst i saradnja sa Nemačkom
Pored Berlinskog procesa, Crna Gora ove godine ima i niz drugih važnih međunarodnih uloga.
Biće domaćin Samita EU – Zapadni Balkan u junu u Tivtu, a preuzima i predsedavanje Zapadnobalkanskim fondom i Komitetom ministara Saveta Evrope.
Sve to potvrđuje, prema tvrdnjama izvora Pobjede, jačanje međunarodne pozicije države i njenu ulogu predvodnika evropskih integracija u regionu.
Iako do sada nije bilo poseta kancelara, saradnja Crne Gore i Nemačke bila je kontinuirana i intenzivna.
Crnu Goru su posećivali visoki nemački zvaničnici, ministri, poslanici Bundestaga, dok su brojni susreti organizovani u Berlinu. Bivša kancelarka Angela Merkel bila je snažno uključena u regionalne procese i podršku Zapadnom Balkanu, posebno kroz Berlinski proces.
(Kurir.rs/pobjeda.me)