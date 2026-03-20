Nemački kancelar Fridrih Merc dolazi u oktobru u Crnu Goru, čime će prvi put u istoriji jedan nemački šef Vlade boraviti u zvaničnoj poseti Podgorici, piše Pobjeda.

Njegov dolazak vezan je za Samit lidera u okviru Berlinskog procesa, koji će se ove godine održati u Crnoj Gori i predstavljaće centralni politički događaj.

“Ova poseta ima snažnu političku i simboličku težinu. Nemačka je jedan od ključnih partnera Crne Gore i jedan od najglasnijih zagovornika njenog članstva u Evropskoj uniji, a stav kancelara Merca po tom pitanju je jasan. Ogromna podrška u susret zatvaranju svih poglavlja”, saopštili su izvori Pobjede iz diplomatskih krugova, koji navode da „dolazak u Podgoricu dodatno potvrđuje poverenje Berlina i podršku evropskom putu Crne Gore“.

Berlinski proces i međunarodni značaj

Crna Gora je ove godine preuzela predsedavanje Berlinskim procesom od Ujedinjenog Kraljevstva.

Reč je o važnoj regionalnoj inicijativi koja okuplja zemlje Zapadnog Balkana i ključne države Evropske unije, sa ciljem jačanja političke i ekonomske saradnje.

Na samitu u Crnoj Gori, prema saznanjima Pobjede, očekuje se dolazak lidera svih država učesnica Berlinskog procesa: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Kosova, kao i Austrije, Francuske, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Italije, Poljske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Zbog toga će skup biti održan na najvišem političkom nivou i predstavljaće vrhunac aktivnosti tokom crnogorskog predsedavanja.

Širi kontekst i saradnja sa Nemačkom

Pored Berlinskog procesa, Crna Gora ove godine ima i niz drugih važnih međunarodnih uloga.

Biće domaćin Samita EU – Zapadni Balkan u junu u Tivtu, a preuzima i predsedavanje Zapadnobalkanskim fondom i Komitetom ministara Saveta Evrope.

Sve to potvrđuje, prema tvrdnjama izvora Pobjede, jačanje međunarodne pozicije države i njenu ulogu predvodnika evropskih integracija u regionu.

Iako do sada nije bilo poseta kancelara, saradnja Crne Gore i Nemačke bila je kontinuirana i intenzivna.