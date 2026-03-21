Podgorička policija rasvetlila je 12 krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i procesuirala osam osoba, među kojima su četiri maloletna lica, saopšteno je iz Uprave policije.

Akcija je realizovana u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici.

Zbog sumnje da je počinio dve teške krađe, slobode je lišen N.G. (46).

„Sumnja se da je 29. avgusta 2024. godine iz stambene zgrade u naselju Master kvart otuđio bicikl marke ‘Cross’, a potom ga prodao, dok je u drugom slučaju iz naselja Tološi ukrao bicikl marke ‘Cube’ vredan oko 1.000 evra“, kazali su iz policije.

Protiv D.Š. (32) podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio dve krađe u oktobru 2025. godine.

„On je iz prodajnih objekata otuđio kozmetičke proizvode vredne oko 345 evra, kao i odevne predmete vrednosti oko 160 evra“, navodi se.

Krivično će odgovarati i F.U. (34), osumnjičen za krađu vozila.

„Sumnja se da je 12. februara otuđio putničko motorno vozilo marke ‘Peugeot’ sa parkinga u centru Podgorice. Vozilo je pronađeno nekoliko dana kasnije“, saopšteno je.

Zbog teške krađe na štetu prodajnih objekata, uhapšena su tri maloletnika starosti 16 i 17 godina, dok su u izvršenju učestvovala i dva lica mlađa od 14 godina.

„Oni su 11. marta 2026. godine obili vrata marketa i otuđili cigarete i uređaj za dopunu, koje su podelili, a iste večeri na drugom objektu razbili staklo i uzeli novac iz kase“, preciziraju iz policije.

Slobode je lišen i maloletnik star 15 godina zbog sumnje da je počinio krađu u ugostiteljskom objektu u naselju City kvart.

„Sumnja se da je zajedno sa još dva maloletnika iskoristio nepažnju zaposlenih i otuđio torbu sa 150 evra, dokumentima i ključevima, nakon čega su novac podelili, a ostale stvari odbacili“, navodi se.

Zbog sumnje da je počinio četiri teške krađe, uhapšen je i O.B. (28).

„On je iz više porodičnih kuća i garaža otuđivao alat vrednosti više hiljada evra, koji je potom prodavao za znatno niže iznose“, ističu iz policije.