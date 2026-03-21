NOVČANO KAŽNJEN ZBOG UVREDLJIVIH OBJAVA NA FEJSBUKU: Sud u Bijelom Polju proglasio krivim muškarca sa Žabljaka
Sud za prekršaje u Bijelom Polju oglasio je krivim M.B. sa Žabljaka zbog uvredljivog i drskog ponašanja na društvenim mrežama, po zahtevu Uprave policije OB Žabljak.
Kako se navodi u sudskom rešenju, M.B. je tokom 2025. godine putem Fejsbuk profila „Durmitorska inicijativa“, kojim upravlja, objavljivao fotografije i sadržaj uvredljivog karaktera, između ostalih i na račun Darka Šljivančanina, koji u postupku ima svojstvo svedoka-oštećenog, kao i drugih lica iz Žabljaka.
U pitanju je profil koji nema nikakve veze sa političkom organizacijom "Durmitorska inicijativa", a prema sudskom rešenju, ovaj profil širio je objave koje su sadržale uvrede i neprimeren tekst.
Takođe, sporne objave sadržale su i izmenjene fotografije, naveo je sud.
Bjelopoljski sud je ocenio da je time počinjen prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kako se navodi, M.B. je kažnjen novčanom kaznom od 400 evra, uz dodatnih 30 evra troškova postupka.
Ovo, kako je saopšteno, nije jedina prijava protiv pomenutog lica zbog objava na ovom Fejsbuk profilu.
