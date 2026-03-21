Sud za prekršaje u Bijelom Polju oglasio je krivim M.B. sa Žabljaka zbog uvredljivog i drskog ponašanja na društvenim mrežama, po zahtevu Uprave policije OB Žabljak.

Kako se navodi u sudskom rešenju, M.B. je tokom 2025. godine putem Fejsbuk profila „Durmitorska inicijativa“, kojim upravlja, objavljivao fotografije i sadržaj uvredljivog karaktera, između ostalih i na račun Darka Šljivančanina, koji u postupku ima svojstvo svedoka-oštećenog, kao i drugih lica iz Žabljaka.

U pitanju je profil koji nema nikakve veze sa političkom organizacijom "Durmitorska inicijativa", a prema sudskom rešenju, ovaj profil širio je objave koje su sadržale uvrede i neprimeren tekst.

Takođe, sporne objave sadržale su i izmenjene fotografije, naveo je sud.

Bjelopoljski sud je ocenio da je time počinjen prekršaj protiv javnog reda i mira.

Kako se navodi, M.B. je kažnjen novčanom kaznom od 400 evra, uz dodatnih 30 evra troškova postupka.