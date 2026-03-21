Jemstvo za Aca Đukanovića je prihvaćeno, uz dve mere nadzora.

Odluku je doneo sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda u Nikšiću, jemstvo se sastoji od gotovog novca u iznosu od milion evra i od nepokretnosti procenjene u ukupnoj vrednosti od četiri miliona i dvanaest hiljada evra.

"Rešenjem sudije za istragu Kri. br. 101/26 od 20.03.2026. godine, prihvaćeno je jemstvo okrivljenog A.Đ., zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje jemstvo se sastoji od gotovog novca u iznosu od 1.000.000,00 (jedan milion) evra i od nepokretnosti procenjene u ukupnoj vrednosti od 4.012.000,00 (četiri miliona i dvanaest hiljada) evra. Takođe je okrivljenom A.Đ., shodno članu 166 stav 2 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku, izrečena mera nadzora zabrana napuštanja stana u opštini Nikšić, kao i mera nadzora privremeno oduzimanje putne isprave – pasoša, shodno članu 166 stav 2 tačka 6 Zakonika o krivičnom postupku", saopšteno je iz Osnovnog suda u Nikšiću.

Rešenje će biti izvršno nakon pravosnažnosti, a protiv istog je dozvoljena žalba u roku od tri dana od časa uručenja rešenja i o istoj odlučuje vanraspravno krivično veće Osnovnog suda u Nikšiću.

Jedan od Đukanovićevih advokata kazao je da su mere nadzora zabrana napuštanja boravišta i oduzimanje putne isprave.

Đukanović će iz pritvora biti pušten kada rešenje sudije Mušikica bude pravosnažno.

Njegovi advokati, kako prenosi RTNK, ocenili su da su određene mere neprimerene, s obzirom na jemstvo u vrednosti od preko pet miliona evra i u odnosu na krivično delo koje mu se stavlja na teret.

"Sudija je prihvatio predlog odbrane za puštanje na slobodu uz pružanje jemstva, uz neprimereno visok iznos od pet miliona evra u odnosu na vrstu i težinu krivičnog dela kao i za praksu za ova krivična dela. Pored toga odredio je mere nadzora, zabrana napuštanja mesta boravišta i oduzimanje putne isprave, koje su takođe neprimerene uz jemstvo koje je dato, imajući u vidu visinu koja je data. Tako da u tom smislu smatramo da je ova odluka takva kakva jeste i čekaćemo dalji ishod", kazao je advokat Slobodan Stašević.

Hapšenje Aca Đukanovića posle pretresa porodične kuće

Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je posle pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva.