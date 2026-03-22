Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su lišili slobode M.B. (42) iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju.

- Policijski službenici su, postupajući shodno operativnim saznanjima, prvo pronašli M.B. i od njega oduzeli mobilni telefon na kojem se nalazio korisnički nalog za jednu platformu koji je on koristio. On je potom doveden u policijske prostorije. Zatim je, shodno pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Podgorici, izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi M.B. kojim je pronađen i oduzet još jedan mobilni telefon - saopšteno je iz UP.

Sumnja se da jeM.B. pribavio i posedovao fotografije pornografske sadržine na kojima su prikazana deca, a koji sadržaji su preuzeti u sajber prostoru sa inostranih internet stranica.

Od M.B. je uzeta izjava na navedene okolnosti, a o svemu je povratno upoznat državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koji je naložio da se M.B. liši slobode.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Kurir.rs/Rina

