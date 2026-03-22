PODGORIČANIN (42) UHAPŠEN ZBOG ŠOKANTNOG ZLOČINA Sumnja se da je posedovao pornografske fotografije dece!
Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su lišili slobode M.B. (42) iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju.
- Policijski službenici su, postupajući shodno operativnim saznanjima, prvo pronašli M.B. i od njega oduzeli mobilni telefon na kojem se nalazio korisnički nalog za jednu platformu koji je on koristio. On je potom doveden u policijske prostorije. Zatim je, shodno pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Podgorici, izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi M.B. kojim je pronađen i oduzet još jedan mobilni telefon - saopšteno je iz UP.
Sumnja se da jeM.B. pribavio i posedovao fotografije pornografske sadržine na kojima su prikazana deca, a koji sadržaji su preuzeti u sajber prostoru sa inostranih internet stranica.
Od M.B. je uzeta izjava na navedene okolnosti, a o svemu je povratno upoznat državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koji je naložio da se M.B. liši slobode.
On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
