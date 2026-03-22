Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici zadržalo je K.Z. zbog sumnje u falsifikovanje novca i opasnosti od ponavljanja dela.
Crna Gora
STAVLJAO U OPTICAJ LAŽNE NOVČANICE OD 500 EVRA: Osumnjičeni u Podgorici zadržan do 72 sata zbog falsifikovanja novca
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata K.Z., osumnjičenom da je izvršio krivično delo falsifikovanje novca.
"Naime, osumnjičeni se tereti da je u periodu od oktobra 2024. godine do februara 2025. godine, u više navrata, stavljao u opticaj lažni novac, na način što je od više oštećenih lica kupovao različitu robu i izmirivao obaveze, koristeći novčanice u apoenima od po 500 evra", navode iz ODT-a.
Njemu je zadržavanje određeno zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i uticaja na svedoke.
Kurir.rs/RTCG
