Policija je tokom protekle noći na teritoriji cele Crne Gore izvela akcije "Tragač" i "Mini blokada", sa posebnim akcentom na kontrolu operativno interesantnih lica. Racije su izvedene u 32 ugostiteljska objekta, ukupno je kontrolisano 1.976 lica u saobraćaju, sankcionisano je 463 lica u saobraćaju, kontrolisano je 67 OIL, dok je 29 lica uhapšeno. Pronađeni su i oduzeti kokain, falsifikovane isprave, sprej sa nadražujućim dejstvom, municija, predmet nalik na tromblonsku minu i improvizovani predmet nalik na pištolj namenjen ispaljivanju metaka.

"Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Centar“ su, naime, izvršili racije u 15 ugostiteljskih objekata na području gradova Podgorica, Danilovgrad i Cetinje, tokom kojih je, u jednom kafe baru u Podgorici, kod M.V (29) pronađeno pakovanje sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain, dok je kod B.L (22) u istom lokalu pronađen ručni sprej sa nadražujućim dejstvom. O navedenom je obavešten nadležni državni tužilac", kazali su iz Uprave policije.

Tokom ovih racija u navedena tri grada kontrolisano je ukupno 383 lica, od kojih su 13 OIL. Kontrolom učesnika u saobraćaju obuhvaćeno je 265 vozača i vozila, u vezi čega je izdato 45 prekršajnih naloga, podneto 18 prekršajnih prijava, kontrolisano osam OIL u saobraćaju i slobode lišeno osam lica zbog prekršaja iz ZOBS-a.

Policija je u severnoj regiji izvršila pretrese na četiri lokacije, tokom kojih je pronađeno 17 metaka, zatvarač za pušku, metalni predmet nalik na tromblonsku minu i improvizovani metalni predmet nalik na pištolj namenjen za ispaljivanje metaka, a u vezi čega je obavešten nadležni državni tužilac.

"Kroz akcije „Mini blokada“ i „Tragač“ policijski službenici su kontrolisali 809 vozača, legitimisali 445 lica, dok je pregledano 280 lica i 361 vozilo. Izvršeni su pretresi četiri vozila, a otkrivena su dva slučaja falsifikovanja isprave. Zbog počinjenih prekršaja sankcionisano je 99 vozača, pri čemu je izdato 85 prekršajnih naloga i podneto 14 prekršajnih prijava. Slobode je lišeno sedam vozača, od čega pet zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i dva zbog upravljanja vozilom brzinom većom od dozvoljene. Kontrolisano je 18 operativno interesantnih lica (OIL). Iz saobraćaja je isključeno sedam vozača, kao i tri vozila", navodi se.

Na području nadležnosti Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“, policijski službenici su u saobraćaju kontrolisali 154 vozila, legitimisali 218 lica, izvršili pregled 257 lica i pregled 159 vozila. Alkotestirano je 149 vozača, dok je na psihoaktivne supstance testirano šest lica u saobraćaju.

"Sankcionisano je 76 vozača zbog prekršaja iz ZOBS-a – izdato je 68 prekršajnih naloga i podneto osam prekršajnih prijava. Kontrolisano je 11 OIL lica od kojih su sankcionisana dva. Slobode su lišena tri lica, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Iz saobraćaja su isključena dva lica, a oduzet je jedan par registarskih oznaka", navode iz UP.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ su, tokom vršenja pojačanih aktivnosti – mini blokada, kontrole učesnika u saobraćaju i racija, takođe postigli značajne rezultate.

"Tokom ovih mera i radnji izvršene su racije u 17 ugostiteljskih objekata. Kontrolisano je ukupno 645 lica. U saobraćaju je kontrolisano 573 vozila, od čega 25 OIL, a od kojih su četiri OIL sankcionisana. Podneto je 27 prekršajnih prijava, dok je izdato 198 prekršajnih naloga. Alkotestirano je 499 lica, od kojih je za 13 utvrđeno da su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. Slobode je lišeno 11 lica, od kojih četiri zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a sedam zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci", navodi se u saopštenju.