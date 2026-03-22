Cetinjska policija podnela je krivičnu prijavu protiv F.M. (46) iz tog grada i pravnog lica "F.T" d.o.o čiji je F.M., osnivač i vlasnik, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina.

"Policijski službenici su, naime, po prethodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi od strane nadležnog suda, izvršili pretres prostorija prodajnog objekta firme „F.T“ u Cetinju. Tokom pretresa je, ispod naplatnog pulta i u magacinu, pronađena i oduzeta veća količina cigareta bez akciznih markica", kazali su iz Uprave policije.

Kako su kazali, kupovna cena navedenih cigareta, različitih vrsta i marki, shodno naknadnoj proceni inspektora nadležne inspekcije, iznosi 1.856,40 evra.

"Sumnja se da je F.M, vlasnik i osnivač navedenog pravnog lica, cigarete nabavio i neovlašćeno stavio u trgovinski promet, u nameri da, posredstvom svog pravnog lica – trgovinskog objekta, pribavi protivpravnu imovinsku korist, koja je znatnoj meri veća od kupovne cene", navodi se.

Nadalje, kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je F.M. na isti način, bez posedovanja propisane prateće dokumentacije o poreklu, kontinuirano vršio neovlašćenu prodaju cigareta bez akciznih markica u svom trgovinskom objektu, u periodu od prethodnih mesec i po dana, čime je prouzrokovao štetu Budžetu Crne Gore u iznosu koji će se naknadno utvrditi.

