Jutros, u ranim jutarnjim časovima, trudnica je u jednom belopoljskom selu donela na svet zdravog dečaka — i u to sopstvenom domu!

Naime, kako prenose tamošnji mediji, radostan događaj je zabeležen je jutros u 04.15 časova u selu Đapanov Grob, u opštini Bijelo Polje.

Na licu mesta su mesta intervenisali su lekar hitne pomoći Amer Kadić i medicinski tehničar Filip Mrdak.

Nakon uspešno obavljenog porođaja, majka i novorođenče su transportovani na Ginekološko odeljenje Opšte bolnice u Bijelom Polju, gde im je pružena dalja medicinska nega, a kako se prenosi, i mama i beba se osećaju dobro.

Kurir.rs/Analitika, BP Megafon

