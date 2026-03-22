U selu Đapanov Grob, trudnica je u svom domu donela na svet zdravog dečaka uz pomoć hitne medicinske ekipe
ŽENA POČELA DA SE PORAĐA USRED NOĆI, HITNA STIGLA U POSLEDNJI ČAS! Čudo u selu nadomak Bijelog Polja: Filip i Amer pritekli u pomoć, a onda se pojavio ON!
Jutros, u ranim jutarnjim časovima, trudnica je u jednom belopoljskom selu donela na svet zdravog dečaka — i u to sopstvenom domu!
Naime, kako prenose tamošnji mediji, radostan događaj je zabeležen je jutros u 04.15 časova u selu Đapanov Grob, u opštini Bijelo Polje.
Na licu mesta su mesta intervenisali su lekar hitne pomoći Amer Kadić i medicinski tehničar Filip Mrdak.
Nakon uspešno obavljenog porođaja, majka i novorođenče su transportovani na Ginekološko odeljenje Opšte bolnice u Bijelom Polju, gde im je pružena dalja medicinska nega, a kako se prenosi, i mama i beba se osećaju dobro.
Kurir.rs/Analitika, BP Megafon
