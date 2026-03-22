Slušaj vest

Ekipa Hitne pomoći, među kojima doktor Amer Kadić i medicinski tehničar Filip Mrdak, uspešno su obavili porođaj u selu kod Bijelog Polja, kada se jedna trudnica počela porađati kod kuće!

Naime, kako smo pisali, jutros oko 04.15 časova, u selu Đapanov Grob, žena je donela na svet zdravog dečaka — i u to sopstvenom domu, a u tome su joj pomogli medicinski radnici Hitne pomoći. 

Vozač Vladan Mrdak odmah se sa ekipom uputio na lice mesta, a medicinski radnici bacili su se na posao i pomogli majci i bebi.

Nakon uspešno obavljenog porođaja, majka i novorođenče su transportovani na Ginekološko odeljenje Opšte bolnice u Bijelom Polju, gde im je pružena dalja medicinska nega, a kako se prenosi, i mama i beba se osećaju dobro.

Kurir.rs

shutterstock_1953937516.jpg
286473_shutterstock-1936891393_ls.jpg
mlađa devojka u farmerkama i košulji drži sa obe ruke desno koleno/bol uzglobu kolena
trudnica hitna pomoć.jpg