Ekipa Hitne pomoći, među kojima doktor Amer Kadić i medicinski tehničar Filip Mrdak, uspešno su obavili porođaj u selu kod Bijelog Polja, kada se jedna trudnica počela porađati kod kuće!



Naime, kako smo pisali, jutros oko 04.15 časova, u selu Đapanov Grob, žena je donela na svet zdravog dečaka — i u to sopstvenom domu, a u tome su joj pomogli medicinski radnici Hitne pomoći.

Vozač Vladan Mrdak odmah se sa ekipom uputio na lice mesta, a medicinski radnici bacili su se na posao i pomogli majci i bebi.

Nakon uspešno obavljenog porođaja, majka i novorođenče su transportovani na Ginekološko odeljenje Opšte bolnice u Bijelom Polju, gde im je pružena dalja medicinska nega, a kako se prenosi, i mama i beba se osećaju dobro.