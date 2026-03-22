Beranska policija uhapsila je četiri osobe, koje su juče, u blizini gradskog stadiona, učestvovale u tuči u kojoj je jedno lice zadobilo teške telesne povrede.

"Naime, policijski službenici su postupali po prijavi da je juče oko 16.15 časova, nakon završetka fudbalske utakmice između FK „Jedinstvo“ iz Bijelog Polja i FK „Jezero“ iz Plava, u blizini gradskog stadiona došlo do fizičkog sukoba više lica, kojom prilikom je jedno lice zadobilo teške telesne povrede", navode iz Uprave policije.

Preduzimajući mere i radnje na terenu, policijski službenici su identifikovali, locirali i doveli više osoba u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja. Sprovedenom kriminalističkom obradom, tokom koje su prikupljena obaveštenja od više lica i izuzet video-nadzor sa više objekata, rasvetljene su okolnosti događaja.

"Utvrđeno je da je, nakon kraće verbalne rasprave između oštećenog T.N. (31) i lica E.H. (23), došlo do međusobnog guranja, usled čega je T.N. pao na asfaltnu podlogu i tom prilikom udario glavom u betonsku žardinjeru. Dok se nalazio na tlu, oštećenom je prišao D.H. (22) i zadao mu udarac nogom u predelu glave", navodi se.

T.N. je zadobio frakturu lobanje.

"U tom trenutku su lica D.D. (25) i I.C. (30) iz Berana fizički napala lica E.H. i D.H.", dodaju iz policije.

Zbog sumnje da su počinili krivično delo učestvovanje u tuči na štetu T.N., uhapšeni su D.H. i E.H. iz Podgorice, dok su D.D. i I.C. iz Berana uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na štetu lica E.H. i D.H.