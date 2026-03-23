Bjelopoljska policija uhapsila je E.K. iz tog grada, koji je, pod dejstvom alkohola, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je oštećeno službeno policijsko vozilo.

Iz Uprave policije su kazali da je prošlog jutra oko 1.40, u mestu Rasovo, u Bijelom Polju došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

"Preduzetim merama i radnjama utvrđeno je da je do nezgode došlo na način što je E.K., upravljajući vozilom marke „Audi A6“, krećući se iz pravca Bijelog Polja ka naselju Strojtanica, izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je ostvario kontakt sa betonskim stubom ograde, a potom prešao u suprotnu kolovoznu traku i ostvario kontakt sa službenim vozilom Uprave policije marke „Opel Vivaro“, kojim je upravljao policijski službenik M.R., kojom prilikom je došlo do oštećenja oba vozila", navodi se u saopštenju.

Izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da je E.K. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,53 g/kg.

"Sva lica su transportovana u Hitnu medicinsku pomoć u Bijelom Polju radi pregleda i ukazivanja lekarske pomoći, dok će se o kvalifikaciji i težini povreda naknadno izjasniti veštak medicinske struke", navode iz UP.