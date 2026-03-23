Policija je u Mojkovcu uhapsila M.V. (19) iz Podgorice zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"M.V. je zaustavljen i kontrolisan u saobraćaju, prilikom čega su u vozilu pronađene opojne droge – marihuana i kokain, za koje se sumnja da su namenjene daljoj uličnoj prodaji", kazali su iz Uprave policije.

On će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem državnom tužiocu u Bijelom Polju.

Kurir.rs/RTCG

