Policija u Mojkovcu uhapsila M.V. (19) zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga, uključujući marihuanu i kokain.
Policija je u Mojkovcu uhapsila M.V. (19) iz Podgorice zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
"M.V. je zaustavljen i kontrolisan u saobraćaju, prilikom čega su u vozilu pronađene opojne droge – marihuana i kokain, za koje se sumnja da su namenjene daljoj uličnoj prodaji", kazali su iz Uprave policije.
On će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem državnom tužiocu u Bijelom Polju.
