Policija je u Mojkovcu uhapsila M.V. (19) iz Podgorice zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga .

"M.V. je zaustavljen i kontrolisan u saobraćaju, prilikom čega su u vozilu pronađene opojne droge – marihuana i kokain, za koje se sumnja da su namenjene daljoj uličnoj prodaji", kazali su iz Uprave policije.