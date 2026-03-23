U jednom bjelopoljskom selu juče se dogodio nesvakidašnji, ali srećan događaj koji je obradovao sve meštane. Jedna trudnicadonela je na svet zdravog dečaka i to u vlastitom domu.

Porođaj se dogodio oko 4:15 časova u selu Đapanov Grob u Bijelom polju. Situacija je zahtevala brzu reakciju medicinskih službi, koje su u rekordnom roku stigle na lice mesta.

Na svet donela dečaka

- Dr Amer Kadić, medicinski tehničar Filip Mrdak i vozač Vladan Mrdak primili su poziv oko 4 sata ujutru. Rođena je zdrava muška beba. Beba i majka su potom prevezeni na Ginekološko odjeljenje Opšte bolnice Bijelo Polje - rekli su iz Zavoda, prenosi Rtcg.

Zahvaljujući njihovoj profesionalnosti i prisebnosti, porođaj je protekao bez komplikacija.

"Tek što smo se vratili u bazi, stigao je poziv"

Doktor Amer Kadić i medicinski tehničar Filip Mrdak su, nakon iscrpljujuće noći i borbe oko povređenih u saobraćajnoj nezgodi i više drugih intervencija, direktno s terena porodili ženu u porodičnoj kući u zaseoku Đapanovog groba.

- Tek što smo se u 4:10 h vratili u bazu, iscrpljeni i još u terenskim uniformama, stigao je poziv koji ne trpi odlaganje: suprug porodilje je tražio pomoć zbog porođaja koji je počeo pre termina, bez ikakvih naznaka - ispričao je dr Amer Kadić.

Već u 4:15 sati ekipa je bila na adresi.

Iako je termin za porođaj bio tek 20. aprila, priroda je odlučila drugačije. Doktor Kadić je preuzeo završni deo porođaja, uspešno prihvatio bebu i stabilizovao majku na licu mesta. Zahvaljujući brzoj reakciji i stručnosti tima, beba je rođena zdrava, a majka je u stabilnom stanju prebačena u bolnicu.

" Iz haosa udesa i teških povreda, prešli u životnu radost"

- Ovo su momenti koji vas podsete na suštinu našeg poziva. Iz haosa udesa i teških povreda, prešli smo direktno u životnu radost - zaključio je dr Kadić.