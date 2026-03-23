Crnogorska policija je podnela krivične prijave protiv državljanina Bosne i Hercegovine, Lj.G. (42), zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Osumnjičeni je ranije lišen slobode, a tereti se da je oštetio više osoba za ukupan iznos od skoro 90.000 evra. Dopunom krivične prijave od 13. marta utvrđeno je da je Lj.G. tokom novembra i decembra 2025. godine od jedne žene protivpravno uzeo 33.200 evra.

On je oštećenu uverio da će u njeno ime investirati u akcije Elektroprivrede Crne Gore, obećavajući joj sigurnu dobit u preciziranom roku. Na taj način je ženu doveo u zabludu i za sebe pribavio značajnu imovinsku korist, navodi se u policijskom saopštenju.

Prevario još osam osoba

Prethodno je isti muškarac procesuiran zbog sumnje da je na sličan način prevario još osam osoba u periodu od decembra 2025. do kraja februara 2026. godine.

Tim osobama je uzeo ukupno 56.000 evra, nudeći im lažno zastupanje pred državnim organima i posredovanje u poslovnim saradnjama. Obećavao je ubrzavanje administrativnih postupaka i donošenje odluka u njihovu korist, čime ih je kontinuirano održavao u zabludi.