Šezdesetpetogodišnji Budvanin Svetislav Stanišić, koji je optužen za teško ubistvo brata Svetozara i sinovca Nikole Stanišića, kao i za nedozvoljeno držanje oružja, priznao je zločin pred većem Višeg suda u Podgorici kojem je predsedavala sudija Irena Šofranac, tvrdeći da su nesrećnom događaju prethodile višemesečne tenzije, uvrede i fizički napad.

Iznoseći svoju verziju tragičnog događaja koji je 26. jula prošle godine potresao Budvu, Stanišić je istakao da nije imao nameru da ubije svoje najbliže srodnike i da je to bila nesreća proizašla iz straha.

Optuženi je u odbrani pred sudom saopštio da je reagovao u afektu i strahu za sopstveni život.

Kako je ispričao, kobnog jutra bio je iscrpljen zbog rada na brodu i hronične neispavanosti. Objasnio je da su njegovi odnosi sa bratom bili narušeni u poslednje dve godine zbog imovinskog spora oko puta, a pomenuo je i incident u kojem je njegov sin napadnut, ali ne zna od koga.

Stanišić je detaljno opisao trenutak kada je potegao pištolj na oštećene, koji je nosio sa sobom zbog sopstvene bezbednosti još od 2020. godine.

Optuženi je pred tužiocem i sudom insistirao na tome da sa bratom nije bio u poslovnoj konkurenciji, iako su se obojica bavili turističkim prevozom putnika, već da je problem bio duboko lične prirode. Takođe je naveo da u trenutku pucnjave uopšte nije video oštećenog A.S., čiji je život, prema navodima optužnice, takođe bio ugrožen.

Stanišić je priznao da je kritičnog dana nosio pištolj u prsluku u kojem je prethodno čak i spavao. Iako tvrdi da je za jedan pištolj imao dozvolu za držanje i nošenje još od perioda pandemije korona virusa, optužnica ga tereti i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Opisujući bratov pištolj, on je rekao da je reč o specifičnom modelu sa "žutkastom kožicom" i sakrivenim orozom, iz kojeg su ranije pucali i brat i on.

Policija pronašla više komada oružja i municiju

Policija je nakon nesreće izvršila pretres na više lokacija kod osumnjičenog lica i kod njegovih smrtno stradalih srodnika, pri čemu je pronađeno više komada oružja.