Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podneli su dve krivične prijave zbog nedozvoljene gradnje kondo hotela i stambenog objekta, čime je budžetu Crne Gore pričinjena šteta od gotovo 30.000 evra.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, podneli su dve krivične prijave zbog sumnje da je neko gradio objekte bez potrebne prijave i građevinske dokumentacije.

"Prva krivična prijava je podneta protiv pravnog lica “B.C.” d.o.o. Kotor i odgovornog lica u pravnom licu, P.Đ. (39). U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da je P.Đ. kao odgovorno lice u pravnom licu, u septembru 2022. godine započeo izgradnju kondo hotela, suprotno glavnom revidovanom projektu, što je utvrđeno inspekcijskim nadzorom od strane građevinske inspekcije, na koji je način, kako se sumnja, izvršeno navedeno krivično delo", navodi se u saopštenju.

Druga krivična prijava podneta je protiv 74-godišnje V.S. iz Tivta, koja je, kako se sumnja, 2023. godine započela izgradnju stambenog objekta bez prijave i potrebne dokumentacije, što je utvrdila građevinska inspekcija.