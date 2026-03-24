Slušaj vest

Tokom prethodnog vikenda, na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula u Podgorici, dok su dve osobe zadobile teške telesne povrede, a pet lica je lakše povređeno.

"U istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 223 prekršajne prijave, izdali 1.804 prekršajna naloga, privremeno oduzeli 20 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Ukupno je uhapšeno 89 vozača, od kojih 42 zbog vožnje pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili odbijanja alkotestiranja, 17 zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbijanja testiranja, i 30 zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Krivičnog zakonika Crne Gore.