Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu koja je uložena na odluku o pritvoru za Vesnu Medenicu, potvrdio je za Portal RTCG njen branilac advokat Zdravko Begović. Kako je kazao, Vesna Medenica i dalje ostaje u pritvoru.

Bivša predsednica Vrhovnog suda prvostepeno je osuđena na deset godina zatvora. Sud je Medenicu oslobodio optužbe za stvaranje kriminalne organizacije, ali je oglasio krivom u dva odvojena predmeta protivzakonitog uticaja, koji su se odnosili na primanje mita i uticanje na sudske odluke.

Pritvor joj je određen 28. februara, kada je uvažena žalba SDT-a i umesto mere nadzora određen istražni pritvor.

Iz Višeg suda u Podgorici su 4. marta saopštili da je povodom određivanja pritvora Medenici novonastala okolnost bekstvo njenog sina Miloša Medenice.

"Dodajući navedenom novonastalu okolnost, a koja nije postojala u momentu kada je ovaj sud neposredno nakon izricanja presude odlučivao o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora, da se član uže porodice optužene – sin, saoptuženi Miloš Medenica, nalazi u bekstvu, odnosno za istim je raspisana poternica po naredbi ovog suda Ks. br. 15/20 od 29.01.2026. godine i pravosudnim organima je nepoznato gde se isti nalazi, to je po nalaženju ovog veća bilo osnovano određivanje pritvora po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a", naveli su u saopštenju 4. marta iz Višeg suda.