Banjalučanin Nemanja Miljković (40), osumnjičen za saučesništvo u ubistvu Ljubiše Mrdaka u Nikšiću, uhapšen je u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Gradiška, prenosi ATV.

U akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Gradiška uhapšena su dvojica Banjalučana, a zaplenjena je veća količina droge i novca.

ATV saznaje da je jedan od uhapšenih Miljković, koji je 2022. godine uhapšen u Beogradu po Interpolovoj poternici.

Kako navodi ovaj medij, tada se dovodio u vezu sa ubistvom radnika obezbeđenjaLjubiše Mrdaka 20. oktobra 2021. u Nikšiću.

Međutim, prošle godine je Miljković za ovo delo oslobođen zajedno sa Srđanom Svjetlanovićem, Mitrom Kneževićem, Stojanom Albijanićem, Petrom Zolakom, Davidom Banjcem i Stefanom Regojevićem.

Svi oni odmah nakon izricanje presude pušteni su na slobodu.

Zaplenjeno oko 1.400 grama kokaina

Podsećamo, kako su „Nezavisne novine“ već pisale, u današnjoj akciji MUP-a i PU Gradiška zaplijenjeno je oko 1.400 grama kokaina i oko 8.500 KM, a osim N.M. uhapšen je i njegov sugrađanin B.K.

Pronađena maska i perika

„Pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres jedne lokacije u Banjaluci i vozila koja koriste osumnjičena lica, kojom prilikom je oduzeto oko 150 grama opojne droge kokain, manja količina opojne droge marihuana i hašiš, oko 8.500 KM, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku“, navode iz MUP-a RS.

Pronađen kokain

Kako ističu, u nastavku aktivnosti, policijski službenici su danas (23. marta), po naredbi Okružnog suda Banjaluka, izvršili pretres terena u bližoj okolini lokacije koju su koristila osumnjičena lica i pronašli materiju koja asocira na kokain, ukupne bruto mase oko 1,215 grama.

„Nakon završene kriminalističke obrade, lica lišena slobode će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom delu, biti predata u nadležnost i dalje postupanje Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka“, navode iz MUP-a RS.