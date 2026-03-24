Slušaj vest

Bivša šefica pravosuđa Vesna Medenica ostaje u spuškom pritvoru, odlučio je Apelacioni sud Crne Gore koji je, kao neosnovanu, odbio žalbu Medeničinih branilaca na odluku sutkinje Višeg suda u Podgorici Vesne Kovačević.

Žalbom su, pored ukidanja pritvora, tražili da se njihovoj branjenici odredi mera nadzora.

Pritvor Medenici je, nakon što je 28. januara osuđena na desetogodišnji zatvor zbog protivzakonitog uticaja, određen kako bi u njemu čekala pravosnažnost presude.

Kao razlog za takvu odluku, a na predlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, navedena je opasnost da će Medenica pobeći ukoliko bi pravosnažnost odluke čekala na slobodi.

Da postoji opasnost od bekstva smatraju i u Apelacionom sudu.

Vesna Medenica i Miloš Medenica

„Sin optužene Miloš Medenica, koji je saoptuženi u ovom postupku, nalazi se u bekstvu i to od izricanja osuđujuće prvostepene presude. Vesna Medenica od njega, za slučaj da se nađe na slobodi, može dobiti pomoć u bekstvu i skrivanju“, piše u odluci Apelacionog suda.

Medenica se, objavio je ranije portal Adria, od 28. februara nalazi u spuškog pritvoru u koji je sprovedena nakon što je uhapšena u Kolašinu.

Ona je do tada u Kolašinu izdržavala meru nadzora – zabranu napuštanja mesta boravišta, a koja joj je, prvobitno, bila određena rešenjem sutkinje Kovačević.