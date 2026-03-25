Biznismen Aco Đukanović braniće se sa slobode uz zabranu napuštanja stana, uz kontrolu elektronskim nadzorom, i uz privremeno oduzimanje putne isprave.

To je odluka veća Osnovnog suda u Nikšiću kojim je predsedavao Mirko Kojović.

Sud apostrofira da postoji opasnost od bekstva jer Đukanović ima veze i boravke u inostranstvu i značajna sredstva, ali da je ponuđeno jemstvo dovoljno ozbiljno i odvraćajuće i da su mere nadzora proporcionalne i blaže od pritvora.

U obrazloženju odluke navodi se da se prihvata jemstvo Đukanovića ponuđeno od strane njegovih branilaca, a koje se sastoji u polaganju u sudski depozit iznosa od 1.000.000 eura u gotovom novcu i upisu u katastru nepokretnosti hipoteke, u korist Države Crne Gore, na nepokretnostima u svojini jemca – u vrednosti od više od četiri miliona eura.

Sud je odbio žalbu tužilaštva, koje je tražilo da Đukanović ostane u pritvoru, odnosno žalbe odbrane, koja je tražila da se ukinu mere nadzora. Jemstvo za Aca Đukanovića je prihvaćeno 20. marta, uz dve mere nadzora.

Odluku je tada doneo sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić.

Kako je tada saopšteno iz Osnovnog suda u Nikšiću, jemstvo se sastoji od gotovog novca u iznosu od milion eura i od nepokretnosti procenjene u ukupnoj vrednosti od četiri miliona i dvanaest hiljada eura.