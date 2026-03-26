Slušaj vest

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos boraviće 26. i 27. marta u Crnoj Gori kako bi potvrdila kontinuiranu podršku Evropske unije (EU) u procesu pristupanja zemlje toj organizaciji, prenosi danas RTCG.

“Do danas je Crna Gora otvorila sva pregovaračka poglavlja i već zatvorila 14, od kojih šest prošle, a dodatna dva već ove godine. Zemlja postepeno i dosledno napreduje u pregovorima o pristupanju. Neophodno je nastaviti i podržati napore kako bi se ispoštovao ambiciozni pregovarački kalendar”, saopšteno je iz Evropske komisije.

Marta Kos, komesarka za proširenje EU

Komesarka Kos će se danas sastati u Podgorici sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, potpredsednikom Vlade za međunarodne odnose i spoljne poslove Ervinom Ibrahimovićem i ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević.

“Razgovori će se fokusirati na reformski napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka EU, kao i na sprovođenje Plana rasta za Zapadni Balkan, koji predviđa do 383,5 miliona evra za Crnu Goru, pod uslovom uspešne realizacije reformi”, najavljeno je iz Komsije.

Kos će se sastati i sa predsednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem, kao i sa lokalnim vlastima i članovima opozicionih partija, kako bi "razgovarali o značaju očuvanja političke volje i jedinstva u sprovođenju evropske agende zemlje”.

(Kurir.rs/Fonet)

Ne propustiteCrna GoraACO ĐUKANOVIĆ IZLAZI IZ PRITVORA! Sud doneo odluku, napušta Spuž za pet milona evra
aco-djukanovic.jpg
Crna GoraAPELACIONI SUD ODLUČIO, VESNA MEDENICA OSTAJE U PRITVORU: Sin Miloš bi mogao da joj pomogne da pobegne ako bi se našla na slobodi
Vesna Medenica
Crna GoraZA VIKEND U CRNOJ GORI UHAPŠENO 89 VOZAČA: Dogodilo se 30 saobraćajki, jedna osoba poginula, više povređeno! Izdato 1.800 prekršajnih naloga
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraPODNETE 2 KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG NEDOZVOLJENE GRADNJE U KOTORU: Šteta za budžet skoro 30.000 evra
Policija Crna Gora