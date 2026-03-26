Vlasnik kompanije "Carine" Čedomir Čedo Popović poslat je u spuški Istražni zatvor zbog sumnje da je bez dozvole nasipao plaže u Kumboru i Baošićima. Odluku o pritvoru donela je sutkinja Osnovnog suda u Herceg Novom, Vesna Gazdić, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Sud je utvrdio da je jedna od lokacija deo zaštićene okoline Kotora, koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara još je u februaru 2026. godine naredila obustavu radova i vraćanje obale u prvobitno stanje, ali je Popović te naredbe ignorisao.

Nastavio radove uprkos zabranama

Konzervatorski uslovi nalažu očuvanje tradicionalnih ponti i šljunkovitih kupališta, dok se sumnja da je osumnjičeni nastavio radove uprkos zabranama.

Popović se tereti da je duže vreme ignorisao rešenja Ministarstva prostornog planiranja Crne Gore, pokazujući upornost u kršenju zakona. Istraga je pokazala da zabrana gradnje na jednoj od lokacija traje još od oktobra 2024. godine, ali da su radovi ipak nastavljeni.

Investicija vredna 80 miliona evra

Sud smatra da osumnjičeni ima jak finansijski motiv za žurbu jer je investicija vredna 80 miliona evra, a hotel je planiran za otvaranje u junu 2026. godine. Pritvor je određen jer bi puštanje na slobodu omogućilo Popoviću da završi radove na rasprodatom objektu pre okončanja sudskog postupka.