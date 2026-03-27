Podgorička policijauhapsila je kolegu B.B. (43) zbog sumnje da je izvršio tri krivična dela prevara i jedno krivično delo utaja, saopštila je Uprava policije.

On je, kako se sumnja, u više navrata tokom septembra i oktobra 2025. godine, od više oštećenih osoba uzeo novac po osnovu navodne kupovine nepokretnosti u opštini Danilovgrad, dovodeći ih u zabludu da poseduje punomoćje za prodaju zemljišta i posredovanje u prometu nepokretnosti.

"Na taj način pribavio je protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od više desetina hiljada evra", navodi se u saopštenju.

Takođe, osumnjičeni je počinio, kako se sumnja, i krivično delo utaja, na način što je prisvojio putničko motorno vozilo marke "Toyota" koje mu je bilo povereno na korišćenje, čime je oštetio pravno lice iz Podgorice za iznos od oko 7.000 evra.

"B.B. je u zakonskom roku uz krivičnu prijavu sproveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost", dodali su u saopštenju.