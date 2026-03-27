POLICIJA UHAPSILA BERANCA (32): U vozilu pronađeni oružje, eksplozivne naprave i droga
Beranska policijauhapsila je sugrađanina A.S. (32) nakon što su u vozilu kojim je upravljao pronađeni oružje, eksplozivne naprave i opojna droga, saopštila je Uprava policije.
Kako je saopšteno, službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Berane, postupajući po operativnim podacima i nakon višednevne opservacije, izvršili su ciljanu kontrolu putničkog vozila marke "VW Passat" bez registarskih oznaka.
"Prilikom zaustavljanja vozila, iz njega su izašla dva nepoznata muška lica i dala se u bekstvo, dok je vozač kontrolisan i identifikovan kao A.S. (32) iz Berana", navodi se u saopštenju.
Policija je pregledom vozila pronašla više spornih predmeta.
"Pregledom unutrašnjosti vozila pronađeni su i oduzeti puška nepoznate marke i kalibra, eksplozivna naprava umotana u foliju, za koju je preliminarnim pregledom utvrđeno da se najverovatnije sastoji od dve ručne bombe, kao i PVC pakovanje sa marihuanom mase oko 36 grama", preciziraju iz policije.
Dodaje se da je A.S. tokom kontrole odbio testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, zbog čega je prekršajno sankcionisan.
On je potom priveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja, nakon čega su od njega oduzeti pronađeni predmeti i vozilo.
"Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, A.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", navodi se.
U odnosu na pronađeno oružje i eksplozivna sredstva, postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama naložio je njihovo veštačenje u Forenzičkom centru.
"Nakon dobijenih rezultata, protiv A.S. biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", dodali su u saopštenju.
Policija je saopštila da preduzima intenzivne mere i radnje u cilju potpunog rasvetljavanja događaja i identifikacije i lociranja preostalih lica koja su pobegla iz vozila.
Kurir.rs/RTCG