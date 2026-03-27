Beranska policijauhapsila je sugrađanina A.S. (32) nakon što su u vozilu kojim je upravljao pronađeni oružje, eksplozivne naprave i opojna droga, saopštila je Uprava policije.

Kako je saopšteno, službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Berane, postupajući po operativnim podacima i nakon višednevne opservacije, izvršili su ciljanu kontrolu putničkog vozila marke "VW Passat" bez registarskih oznaka.

"Prilikom zaustavljanja vozila, iz njega su izašla dva nepoznata muška lica i dala se u bekstvo, dok je vozač kontrolisan i identifikovan kao A.S. (32) iz Berana", navodi se u saopštenju.

Policija je pregledom vozila pronašla više spornih predmeta.

"Pregledom unutrašnjosti vozila pronađeni su i oduzeti puška nepoznate marke i kalibra, eksplozivna naprava umotana u foliju, za koju je preliminarnim pregledom utvrđeno da se najverovatnije sastoji od dve ručne bombe, kao i PVC pakovanje sa marihuanom mase oko 36 grama", preciziraju iz policije.

Dodaje se da je A.S. tokom kontrole odbio testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, zbog čega je prekršajno sankcionisan.

On je potom priveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja, nakon čega su od njega oduzeti pronađeni predmeti i vozilo.

"Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, A.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", navodi se.

U odnosu na pronađeno oružje i eksplozivna sredstva, postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama naložio je njihovo veštačenje u Forenzičkom centru.

"Nakon dobijenih rezultata, protiv A.S. biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", dodali su u saopštenju.