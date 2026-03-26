Ulcinjska policija podnela je prekršajnu prijavu protiv Nikšićanina D.V. (30), koji je pucao iz startnog pištolja dok je vozio.

"Naime, danas oko 12.00 časova, postupajući po saznanjima da je na Bulevaru Maršala Tita nepoznato lice iz vozila marke “Audi” nikšićkih registarskih oznaka pucalo iz vatrenog oružja, policijski službenici su preduzeli niz mera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovoga događaja i osiguravanja bezbednosti građana", navode iz Uprave policije.

Koordinisanom akcijom ulcinjske i barske policije, vozilo je identifikovano i zaustavljeno na teritoriji Bara. Kod vozača D.V. pronađen je startni pištolj marke "Zoraki" koji je oduzet.

D".V. je doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Ulcinj gdje su od njega prikupljena obavještenja na zapisnik, a sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji se izjasnio da se u radnjama D.V. ne stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navode iz UP.

Protiv njega podnijet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, a u odnosu na oduzeti pištolj mu je izdat prekršajni nalog shodno Zakonu o oružju.