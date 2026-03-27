Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje osumnjičenom policijskom službeniku Boru Bojaniću, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo prevara i krivično delo utaja.

"Osumnjičenom se stavlja na teret da je u periodu od septembra 2025. godine pa nadalje, u nekoliko navrata, dovodio u zabludu više lica na način što je vršio prodaju nepokretnosti bez važećeg punomoćja, kojom prilikom je od oštećenih primao novac i na taj način za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 30.000 evra", navode iz ODT-a.

Takođe, kako se dodaje, postoji osnovana sumnja da je Bojanić, nakon što je od jedne rent-a-car agencije zakupio putničko motorno vozilo, isto nije vratio u ugovorenom roku, već ga je zadržao, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 7.000 evra, koliko iznosi vrednost vozila.

Bojaniću je zadržavanje određeno zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i mogućeg uticaja na svedoke.

Kurir.rs/RTCG

