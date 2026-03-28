Ulcinjska policija je juče, uz pomoć službenog psa za otkrivanje oružja i eksploziva, zaplenila 11 komada oružja, uključujući automatsku pušku, kao i 415 komada municije različite vrste i kalibra. Pretresi su izvršeni u mestu Ambula kod lica I. S. i u mestu Štodra kod lica O. Z, saopšteno je iz policije.

Policija iz Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ juče je sprovela pojačane aktivnosti na suzbijanju kriminala i ilegalnog oružja.

"U ovim ciljanim aktivnostima, službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su, uz upotrebu službenog psa za otkrivanje oružja i eksploziva, izvršili pretrese na više lokacija i tom prilikom zaplenili 11 komada oružja, uključujući i automatsko, kao i 415 komada municije različite vrste i kalibra", kazali su iz policije.

Kako su naveli, postupajući po naredbi suda, izvršen je pretres objekta u mestu Ambula kod lica I. S., i tom prilikom je pronađeno i oduzeto devet komada oružja i 142 komada municije, i to:

"Automatska puška kalibra 7,62 mm sa dva okvira i 19 komada municije, lovačka puška kalibra 12 mm sa 4 komada municije, puška – karabin M48A, pištolj marke „Bernardeli“ kalibra 7,65 mm sa 25 komada municije, pištolj marke „Zastava M57“ kalibra 7,62 mm sa 47 komada municije, lovačka puška „Hunor“ kalibra 12 mm, pištolj marke „HS“ kalibra 9 mm sa 22 komada municije, pištolj marke „Zastava M57“ kalibra 7,62 mm, vazdušna puška „Striker Junior“ kalibra 4,5 mm, 25 komada municije kalibra 9 mm", saopšteno je iz policije.

Iz policije je saopšteno da je sa događajem upoznata tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koja se izjasnila da se navedeno oružje privremeno oduzme radi daljih provera i veštačenja, te da se prikupe potrebna obaveštenja, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela.

Takođe, postupajući po naredbi suda, policija je izvršila pretres kod lica O. Z. u mestu Štodra.

"I tom prilikom je privremeno oduzeto dva komada oružja i 273 komada municije: pištolj „Zastava M57“ kalibra 7,62 mm sa 116 komada municije, startni pištolj marke „Blow“ sa 157 komada municije", kazali su iz policije.