Pljevaljska policija podnela je krivičnu prijavu protiv sugrađana P.T. (55) i M.V. (55) zbog sumnje da su u reonu Maočnice u Opštini Pljevlja izvršili bespravnu seču stabala, saopštila je Uprava policije.

Iz policije navode da su, preduzimajući aktivnosti u cilju suzbijanja krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala, identifikovali i procesuirali dve osobe koje se sumnjiče za šumsku krađu.

"Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnete su krivične prijave protiv P.T. (55) i M.V. (55) iz tog grada koji su, kako se sumnja, u reonu Maočnice, opština Pljevlja, izvršili bespravnu seču stabala", naglasili su u saopštenju.