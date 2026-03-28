PROCESUIRANO DVOJE ZBOG ŠUMSKE KRAĐE U PLJEVLJIMA: Sumnjiče se za bespravnu seču stabala
Pljevaljska policija podnela je krivičnu prijavu protiv sugrađana P.T. (55) i M.V. (55) zbog sumnje da su u reonu Maočnice u Opštini Pljevlja izvršili bespravnu seču stabala, saopštila je Uprava policije.
Iz policije navode da su, preduzimajući aktivnosti u cilju suzbijanja krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala, identifikovali i procesuirali dve osobe koje se sumnjiče za šumsku krađu.
"Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnete su krivične prijave protiv P.T. (55) i M.V. (55) iz tog grada koji su, kako se sumnja, u reonu Maočnice, opština Pljevlja, izvršili bespravnu seču stabala", naglasili su u saopštenju.
Protiv njih su, po nalogu postupajućeg tužioca, krivične prijave podnete u redovnom postupku.
Kurir.rs/RTCG
