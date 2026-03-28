Pljevaljska policija podnela je krivičnu prijavu protiv sugrađana P.T. (55) i M.V. (55) zbog sumnje da su u reonu Maočnice u Opštini Pljevlja izvršili bespravnu seču stabala, saopštila je Uprava policije.

Iz policije navode da su, preduzimajući aktivnosti u cilju suzbijanja krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala, identifikovali i procesuirali dve osobe koje se sumnjiče za šumsku krađu.

"Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnete su krivične prijave protiv P.T. (55) i M.V. (55) iz tog grada koji su, kako se sumnja, u reonu Maočnice, opština Pljevlja, izvršili bespravnu seču stabala", naglasili su u saopštenju.

Protiv njih su, po nalogu postupajućeg tužioca, krivične prijave podnete u redovnom postupku.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraUHAPŠENOM POLICAJCU U PODGORICI ODREĐENO ZADRŽAVANJE: Evo šta mu se stavlja na teret
profimedia-0363980479.jpg
Crna GoraRASVETLJENA KRAĐA KLADIONICE U PODGORICI: Procesuirani maloletnici
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraPOLICIJA UHAPSILA BERANCA (32): U vozilu pronađeni oružje, eksplozivne naprave i droga
Policija Crna Gora
Crna GoraUHAPŠEN POLICAJAC (43) U PODGORICI: Sumnjiči se za prevaru i utaju
Crna gora policija