Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su juče, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon dobijenih rezultata potrebnih veštačenja od strane Forenzičkog centra u Danilovgradu, uhapsili S.R. (25) iz Podgorice zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Naime, policijski službenici su, 25. novembra 2025. godine, preduzimajući aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe i pronalaska vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava u ilegalnom posedу, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi S.R. u mestu Komani", navodi se u saopštenju.

Tom prilikom pronađene su dve automatske puške, jedna puška marke M48, tri okvira za automatsku pušku i dvadeset komada municije nepoznatog kalibra.