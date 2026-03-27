Slušaj vest

Službenici policije i Inspekcije za igre na sreću kontrolisali su četiri ugostiteljska objekta u Ulcinju, a protiv jedne osobe podneta je krivična prijava zbog neovlašćenog organizovanja igara na sreću, nakon što su u lokalima pronađeni aparati bez potrebne dokumentacije.

Iz policije navode da su u jednom od njih zatečena dva aparata - terminala za kockanje za koje vlasnik objekta K.K. (32) nije posedovao neophodnu saglasnost nadležnih organa za obavljanje delatnosti.

Osim toga, u drugom lokalu, vlasništvo H.K. (34), kako navode, zatečena su dva ovakva aparata, takođe bez neophodne dokumentacije.

"Sa navedenim je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji je naložio da se predmetni aparati privremeno oduzmu u cilju daljih provera i odgovarajućih veštačenja", poručuju u saopštenju.

Po nalogu tužioca, policijski službenici su od vlasnika objekata uzeli izjašnjenja na zapisnik, dok su inspektori za igre na sreću sačinili zapisnik o izvršenoj kontroli ugostiteljskih lokala.

"Nakon uvida u spise predmeta postupajući osnovni državni tužilac se izjasnio da se u radnjama lica K.K. stiču elementi krivičnog dela neovlašćeno organizovanje igara na sreću, dok će se nakon prikupljenih dodatnih obaveštenja i uvida u kompletirane spise predmeta izjasniti o pravnoj kvalifikaciji u odnosu na lice H.K.", dodaju iz Uprave policije.