Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon dobijenih rezultata potrebnih veštačenja od strane Forenzičkog centra u Danilovgradu, lišili slobode S.R. (25) iz Podgorice zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Njihovo saopštenje prenela je Borba integralno.

Naime, policijski službenici su, 25. novembra 2025. godine, preduzimajući aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe i pronalaska vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava u ilegalnom posedu, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi S.R. u mestu Komani.

Tom prilikom su pronađene:

dve automatske puške

jedna puška marke M48

tri okvira za automatsku pušku

dvadeset komada municije nepoznatog kalibra

Oružje pronađeno u stanu S.R. (25) iz Podgorice u mestu Komani Foto: Uprava Policije CG