Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon dobijenih rezultata potrebnih veštačenja od strane Forenzičkog centra u Danilovgradu, lišili slobode S.R. (25) iz Podgorice zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Njihovo saopštenje prenela je Borba integralno.

Naime, policijski službenici su, 25. novembra 2025. godine, preduzimajući aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe i pronalaska vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava u ilegalnom posedu, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi S.R. u mestu Komani.

Tom prilikom su pronađene:
dve automatske puške
jedna puška marke M48
tri okvira za automatsku pušku
dvadeset komada municije nepoznatog kalibra

oružje eksplozivne materije
Oružje pronađeno u stanu S.R. (25) iz Podgorice u mestu Komani Foto: Uprava Policije CG

S.R. će u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici radi dalje nadležnosti.

(Kurir.rs/Borba.me)

