Tri osobe su uhapšene u Podgorici zbog sumnje da su počinile četiri krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, među kojima su tri krađe i jedno oduzimanje vozila, a protiv njih su podnete odgovarajuće krivične prijave.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su I.Đ. (47) zbog sumnje da je počinio krivično delo oduzimanje vozila.

"On je, kako se sumnja, 24. marta 2026. godine, otuđio putničko motorno vozilo marke „Ford“ sa jednog parking prostora u Podgorici. Postupajući po prijavi, policijski službenici su sproveli potražne mere i radnje u vezi sa vozilom i osumnjičenim licem, te su locirali lice i vozilo, nakon čega je vozilo vraćeno vlasniku", navodi se u saopštenju.

Prema informacijama iz saopštenja, pripadnici policije su uhapsili i turskog državljanina M.K. (78), zbog sumnje da je, kako kažu, izvršio krivično delo krađa na štetu jedne osobe iz Podgorice.

"Sumnja se da je M.K, 22. marta 2026. godine, iz jednog poslovnog objekta u Podgorici, koristeći odsustvo zaposlenog, sa stola otuđio mobilni telefon marke iPhone, nakon čega je ovaj telefon predao drugom licu", dodaju u saopštenju.

Rasvetljeno je i krivično delo iz prethodnog perioda i uhapšena B.R. (29) iz Podgorice, zbog sumnje da je, kako navode, izvršila dva krivična dela krađa, na štetu fizičkog i pravnog lica.

"Naime, sumnja se da je B.R, zajedno sa još jednim licem, 13. januara 2025. godine, sa parking prostora u delu grada City kvart, iz tri parkirana teretna vozila marke „Volvo“ i „Mercedes“, u vlasništvu jednog lica, otuđila ukupno šest akumulatora, kao i kolica sa sadržajem bakarnih delova. Takođe, sumnja se da je B.R, 26.03.2026. godine, u jednom marketu u Podgorici, sa izložbenih polica pokušala da otuđi pet flaša alkoholnog pića u vrednosti od preko 200 evra, u čemu je sprečena od strane zaposlenih lica, koji su događaj odmah prijavili policiji, dok je B.R. zadržana na licu mesta do dolaska policijskih službenika", pojasnili su u saopštenju.