Slušaj vest

Policajci granične policije „Jug“ oduzeli su 51 kilogram rezanog duvana bez dokumentacije, vrednog oko 3.600 evra, i podneli krivičnu prijavu protiv R.M. (54) iz Bara zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu.

"Službenici stanica granične policije Bar i Ulcinj su, naime, u Virpazaru kontrolisali R.M, koji je u momentu kontrole upravljao vozilom marke „Mercedes“, barskih registarskih oznaka", navodi se u saopštenju.

Pregledom vozila, u prtljažniku i u unutrašnjosti, kako navode, pronađene su četiri veće PVC kese u kojima se nalazio ukupno 51 kilogram rezanog duvana, čija vrednost iznosi oko 3.600 evra.

"Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, policijski službenici su protiv R.M. podneli krivičnu prijavu, zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena trgovina", dodaju u saopštenju.