NA GRANIČNOM PRELAZU ZAPLENJENO VIŠE OD 50 KILA DUVANA: Krivična prijava protiv muškarca (54) iz Bara
Policajci granične policije „Jug“ oduzeli su 51 kilogram rezanog duvana bez dokumentacije, vrednog oko 3.600 evra, i podneli krivičnu prijavu protiv R.M. (54) iz Bara zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu.
"Službenici stanica granične policije Bar i Ulcinj su, naime, u Virpazaru kontrolisali R.M, koji je u momentu kontrole upravljao vozilom marke „Mercedes“, barskih registarskih oznaka", navodi se u saopštenju.
Pregledom vozila, u prtljažniku i u unutrašnjosti, kako navode, pronađene su četiri veće PVC kese u kojima se nalazio ukupno 51 kilogram rezanog duvana, čija vrednost iznosi oko 3.600 evra.
"Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, policijski službenici su protiv R.M. podneli krivičnu prijavu, zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena trgovina", dodaju u saopštenju.
Iz policije poručuju da će nastaviti sa aktivnostima usmerenim na, kako kažu, suzbijanje sive ekonomije, nezakonite trgovine i drugih oblika kriminaliteta, radi zaštite zakonitog poslovanja i stvaranja povoljnijeg ambijenta za građane.
