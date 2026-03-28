Pripadnici granične policije danas su, prilikom ulaska u Crnu Goru na GP „Sukobin“, otkrili i oduzeli vozilo marke „Mercedes Benz“ E 200 koje potražuje NCB Interpol Rim od 2020. godine. Vozilom je upravljao državljanin Albanije F.D., a slučaj je prijavljen Interpolu u Podgorici.

"Granična policija je, naime, izvršila granične provere državljanina Republike Albanije F.D. i vozila kojim je upravljao marke „Mercedes Benz“ E 200", navodi se u saopštenju.

Prilikom provere vozila kroz međunarodne baze podataka, kako kažu, utvrđeno je da se ono nalazi u Interpolovoj bazi ukradenih motornih vozila i da se potražuje od strane Interpola Italije.

"Potraga izdata od strane NCB Interpol Rim je aktivna od 20.07.2020. godine", dodaju oni.

Kako navode u saopštenju, službenici granične policije su o navedenom obavestili NCB Interpol Podgorica.

"Vozilo je oduzeto od F.D. Slede dalje policijske mere i radnje", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.

Kurir/rtcg

Ne propustiteCrna GoraNA GRANIČNOM PRELAZU ZAPLENJENO VIŠE OD 50 KILA DUVANA: Krivična prijava protiv muškarca (54) iz Bara
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraGRANIČNA POLICIJA CRNE GORE U AKCIJI "STRANAC“: Sprovedeno 1.425 mera kontrole stranih državljana u februaru
shutterstock-1157040919.jpg
Crna GoraMUŠKARAC PAO SA 140 LITARA ŠVERCOVANOG ALKOHOLA: Šok u Bijelom Polju, policija odmah reagovala i podnela krivičnu prijavu
Policija Crna Gora
PlanetaSAMOUBILAČKI NAPAD NA ŠTAB GRANIČNE POLICIJE! Ubijena tri pripadnika pakistanskih bezbednosnih snaga, napadači "brzo neutralisani"
x02 AP Arshad Butt.jpg