Pripadnici granične policije danas su, prilikom ulaska u Crnu Goru na GP „Sukobin“, otkrili i oduzeli vozilo marke „Mercedes Benz“ E 200 koje potražuje NCB Interpol Rim od 2020. godine. Vozilom je upravljao državljanin Albanije F.D., a slučaj je prijavljen Interpolu u Podgorici.

"Granična policija je, naime, izvršila granične provere državljanina Republike Albanije F.D. i vozila kojim je upravljao marke „Mercedes Benz“ E 200", navodi se u saopštenju.

Prilikom provere vozila kroz međunarodne baze podataka, kako kažu, utvrđeno je da se ono nalazi u Interpolovoj bazi ukradenih motornih vozila i da se potražuje od strane Interpola Italije.

"Potraga izdata od strane NCB Interpol Rim je aktivna od 20.07.2020. godine", dodaju oni.

Kako navode u saopštenju, službenici granične policije su o navedenom obavestili NCB Interpol Podgorica.

"Vozilo je oduzeto od F.D. Slede dalje policijske mere i radnje", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.