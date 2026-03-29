Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ su u sklopu međunarodne policijske akcije „Empact“ izvršili pretrese stanova, kuća i drugih prostorija na više lokacija, tokom kojih su na tri lokacije u tri grada pronađeni oružje i municija. Pronašli su i oduzeli tri komada vatrenog oružja – pištolj i dve puške, deset komada municije, dva okvira i oko 30 grama marihuane.

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, postupajući shodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi od strane istražnog sudije Osnovnog suda u Nikšiću, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi I.B (58) iz Nikšića, pri čemu su pronađeni i oduzeti pištolj marke „Glock“, cal. 9mm, dva okvira i 10 komada municije odgovarajućeg kalibra, kao i oružni list sa isteklim rokom važenja. O događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji.

Takođe, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Pljevlja su, shodno prethodno iniciranim i pribavljenim naredbama, izvršili pretrese objekata na dve lokacije, pri čemu je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi S.A. pronađena lovačka puška marke „Franchi“, model Affinity MAH5, cal. 12x76, za koju je ovo lice posedovalo važeći oružni list na svoje ime. Navedena lovačka puška privremeno je oduzeta radi preduzimanja daljih službenih i procesnih radnji.

Službenici Stanice policije Plužine su, shodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi I.B, pri čemu je pronađena i oduzeta lovačka puška marke „Baikal“, za koju je istome istekao oružni list za držanje i nošenje oružja. Imenovanom će, shodno Zakonu o oružju, biti izdat prekršajni nalog.

"Osim svega navedenog, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, u centru Nikšića, kontrolisali vozilo kojim je upravljao P.N (18) iz Nikšića, pri čemu su od njega oduzeli oko deset grama opojne droge marihuana. Takođe, policijski službenici su u Nikšiću kontrolisali i vozilo kojim je upravljao B.T (41) iz Nikšića, kod kojeg je pronađeno oko 19 grama marihuane. Protiv ovih lica su nadležnom Sudu za prekršaje podnete prekršajne prijave, shodno Zakonu o zloupotrebi opojnih droga", navode u saopštenju Uprave policije.