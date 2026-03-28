Službenici Odeljenja za borbu protiv droge su, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje, uz asistenciju službenika Sektora granične policije, juče na Graničnom prelazu „Dobrakovo“ izvršili ciljanu kontrolu lica i vozila, pri čemu su zaplenili 21 kilogram marihuane i lišili slobode osumnjičenog.

"Nakon zaustavljanja vozila marke Mercedes, podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao Ž.R. (29) iz Zete, isto je podvrgnuto detaljnom graničnom pregledu. Tom prilikom je u naslonu zadnjeg sedišta, odnosno između naslona sedišta i prtljažnika, otkriveno posebno izrađeno spremište – tzv. štek, u kojem se nalazilo 20 PVC pakovanja sa opojnom drogom marihuanom, ukupne mase oko 21 kilogram. O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio da se Ž.R. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te će on u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu", navode u saopštenju policije.