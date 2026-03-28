Službenici policije juče su na Graničnom prelazu „Dobrakovo“ izvršili ciljanu kontrolu lica i vozila, pri čemu su zaplenili 21 kilogram marihuane i lišili slobode osumnjičenog Ž.R. (29) iz Zete.

"Nakon zaustavljanja vozila marke Mercedes, podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao Ž.R. (29) iz Zete, isto je podvrgnuto detaljnom graničnom pregledu. Tom prilikom je u naslonu zadnjeg sedišta, odnosno između naslona sedišta i prtljažnika, otkriveno posebno izrađeno spremište – tzv. štek, u kojem se nalazilo 20 PVC pakovanja sa opojnom drogom marihuanom, ukupne mase oko 21 kilogram. O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio da se Ž.R. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te će on u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu", navode u saopštenju policije.

